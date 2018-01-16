Китайское агентство Dagong понизило рейтинг США

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга США в иностранной и национальной валюте с «А-» до «ВВВ+» с негативным прогнозом.

По мнению аналитиков Dagong, в США «продолжается ухудшение источников погашения долговых обязательств федерального правительства, и эта тенденция еще более усугубится из-за масштабного сокращения налогов».

«Возрастающая зависимость от долговой модели экономического развития продолжит подрывать платежеспособность федерального правительства», – уверены в агентстве, передает «Интерфакс».

Среди причин ухудшения рейтинга аналитики назвали недостатки в нынешней политике США, затрудняющие эффективное управление федеральным правительством.

Агентство прогнозирует, что рост американского ВВП в 2018 году составит всего 2,3% и продолжит замедляться в последующие годы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале США напрягли весь мир угрозой своего дефолта после того, как министр финансов США призвал Конгресс срочно повысить лимит госдолга. Однако поскольку у Дональда Трампа сложные отношения с собственной партией, процедура может стать поводом для вмешательства парламента в полномочия президента.