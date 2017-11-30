Россию назвали лидером рейтинга развивающихся экономик

Bank of America Merrill Lynch составил рейтинг развивающихся экономик, разместив Россию на его первой строчке – впереди Китая и Южной Кореи, говорится в январском обзоре глобальных развивающихся рынков, подготовленном аналитиком Дэвидом Хонером.

«Два лидера топ-10 глобальных развивающихся рынков поменялись местами, Россия возглавила список 10 главных развивающихся рынков на основе средних значений по наиболее важным показателям», ­– говорится в обзоре, сообщает RNS.

Там же отмечается, что Китай продолжает доминировать над Россией в плане экономического роста, занимая по этому показателю четвертое место среди всех 68 развивающихся рынков нашего рейтинга.

«Тем не менее, Россия преуспевает с точки зрения использования заемного капитала, она имеет самый низкий госдолг среди развивающихся экономик наряду с низким долгом частного сектора как на внутреннем, так и на международном рынках», — говорится в обзоре.

На третьей строчке рейтинга оказалась Южная Корея, на четвертой и пятой – Индонезия и Индия соответственно. Далее следуют Мексика, Польша, Бразилия, Турция и ЮАР.

Рейтинг составляется на основе данных о финансовой стабильности, экономическом росте, инфляции, уязвимости бюджета и других.

В сентябре прошлого года Россия поднялась на пять строчек в опубликованном Всемирным экономическим форумом «Глобальном индексе конкурентоспособности 2017-2018» и заняла 38 место из 137 стран.