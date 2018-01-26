В Госдуму внесли законопроект о крипторубле

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26 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:51  |  vz.ru
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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Последний сталинист Европы» пал жертвой бессовестной лжи

Теперь уже известно, что «суд над четой Чаушеску» был расправой под полностью вымышленным предлогомФото: Ираклия Чохонелидзе /Фотохроника ТАСС
Ровно 100 лет назад родился Николае Чаушеску. При жизни его называли «гением Карпат», после смерти – кровавым диктатором. Но главным сейчас представляется то, что в 1989 году он пал жертвой первой в истории «цветной революции». Именно на Румынии испытали тогда многие социальные, информационные и политические технологии, теперь уже хорошо известные миру.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Как бы Владимир Высоцкий воспринял распад Союза? Спел о Горбачеве и Ельцине? Его реакция на расстрел Белого дома? Чечню? Путина и Ходорковского? Болотную и Майдан? Крым и Донбасс? Добавим свои пять копеек в народную футурологию Высоцкого. Подробности...
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Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
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Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          В Госдуму внесли законопроект о крипторубле

          26 января 2018, 01:58

          Текст: Ольга Никитина

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          Депутат Госдумы Ризван Курбанов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий введение в Гражданский кодекс (ГК) России понятия «крипторубль» и закрепляющий этот цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа.

          Согласно законопроекту, крипторубль – это «цифровой финансовый актив (криптовалюта) – аналог рубля, имеющий хождение на территории России, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций», передает ТАСС.

          Законопроект предусматривает, что «крипторубль» является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платежного средства в России.

          Тем временем американский миллиардер Джордж Сорос в эфире телеканала Bloomberg заявил, что вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно и в настоящее время они не подходят для финансовых расчетов.

          «Биткойн – это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день», – заявил миллиардер на Всемирном экономическом форуме.

          «Это спекуляция, в основе которой ложные представления», – считает Сорос.

          Накануне Минфин представил законопроект «О цифровых финансовых активах», в рамках которого предложил разрешить физлицам совершать сделки с криптовалютами только на биржах.

          В ыедомстве отметили, что сделки с криптовалютами уже получили широкое распространение, их запрет только создаст условия для использования криптовалют нелегальным бизнесом и финансирования терроризма.


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