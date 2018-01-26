В Госдуму внесли законопроект о крипторубле

Депутат Госдумы Ризван Курбанов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий введение в Гражданский кодекс (ГК) России понятия «крипторубль» и закрепляющий этот цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа.

Согласно законопроекту, крипторубль – это «цифровой финансовый актив (криптовалюта) – аналог рубля, имеющий хождение на территории России, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций», передает ТАСС.

Законопроект предусматривает, что «крипторубль» является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платежного средства в России.

Тем временем американский миллиардер Джордж Сорос в эфире телеканала Bloomberg заявил, что вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно и в настоящее время они не подходят для финансовых расчетов.

«Биткойн – это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день», – заявил миллиардер на Всемирном экономическом форуме.

«Это спекуляция, в основе которой ложные представления», – считает Сорос.

Накануне Минфин представил законопроект «О цифровых финансовых активах», в рамках которого предложил разрешить физлицам совершать сделки с криптовалютами только на биржах.

В ыедомстве отметили, что сделки с криптовалютами уже получили широкое распространение, их запрет только создаст условия для использования криптовалют нелегальным бизнесом и финансирования терроризма.