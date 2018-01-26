Заигрывания Грудинина с фанатами Навального сочли попыткой скрестить жабу с гадюкой

Грудинин все больше демонстрирует свое истинное лицо - в первую очередь, левому электорату, на который он как бы ориентируется, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал заявление кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, назвавшего себя продолжателем дела Навального.

Политолог Алексей Мартынов считает, что заигрывание кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с фанатами блогера Алексея Навального оттолкнет от этого бизнесмена-агрария традиционный левый электорат. Попытка коммуниста пойти по пути банального популизма больше похожа на потуги «скрестить ужа с ежом и жабу с гадюкой».

«Грудинин ничего не приобретет среди «секты свидетелей Навального». Кроме Навального для всех этих свидетелей нет никого, кто бы пользовался минимальным авторитетом. А вот часть ядерного электората КПРФ Грудинин, конечно, потеряет. Грудинин все больше демонстрирует свое истинное лицо, в первую очередь, левому электорату, на который он как бы ориентируется», – считает Мартынов.

В пятницу кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин дал пресс-конференцию иностранным журналистам. Бизнесмена спросили об отношении к блогеру Алексею Навальному. «Если хотите, дело Навального живет и побеждает. Его знамя держит крепко в руках Грудинин. Борьба с коррупцией – это наше общее дело, не только Навального», – заявил Грудинин.

Эксперт не исключает, что если Грудинин станет «пламенным революционером» и начнет получать деньги из-за рубежа, то может повторить судьбу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, который, связавшись в свое время с Навальным, был подставлен его сторонниками и в итоге загремел в тюрьму.

«КПРФ может не пережить итогов нынешних выборов. Неизвестно, чем закончится для партии такой несистемный путь. Партия может расколоться изнутри и авторитет сегодняшних лидеров партии после такой кампании их выдвиженца Грудинина может очень сильно пострадать», – считает Мартынов.

Напомним, в избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель Владимир Михайлов.

Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).