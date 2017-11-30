Госдеп назвал переговоры по Сирии в Сочи «разовым решением»

Соединенные Штаты считают, что переговоры по Сирии в Сочи являются разовым решением, и призывают сконцентрироваться на женевском процессе, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Может быть, из этого что-то получится», – заявила Науэрт, комментируя предстоящие переговоры по Сирии в Сочи, передает РИА «Новости».

При этом она заявила от твердой поддержке Вашингтоном переговоры в Женеве.

Напомним, в четверг Россия призвала международных игроков поддержать конгресс нацдиалога Сирии, который состоится 29-30 января в Сочи. Так, Москва направила Вашингтону приглашение на заседение в Сочи. Тем временем Турция заблокировала участие курдов в конгрессе.