США получили приглашение на сирийский конгресс в Сочи

США получили приглашение на конгресс национального диалога Сирии в Сочи, который состоится 30 января, заявила пресс-атташе посольства США в России Мария Олсон.

«Вашингтон получил приглашение. В данный момент у нас дополнительной информации относительно участия (представителей США – прим. ВЗГЛЯД) нет», – передает РИА «Новости» слова Олсон.

Напомним, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва направит США и другим постоянным членам СБ ООН приглашение принять участие в качестве наблюдателей в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января.