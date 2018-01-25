Новый тип вируса найден в океане

Исследователи из Массачусетского технологического института США и медколледжа имени Альберта Эйнтштейна смогли изучить новый вирус, найденный в образцах воды, взятой из мирового океана.

Новую группу вирусов назвали Autolykiviridae – в честь героя греческой мифологии разбойника Автолика, который прославился тем, что его было трудно поймать, сообщает MiT News.

Ученые отметили, что этим вирусам не хватает так называемого «хвоста», имеющегося у большинства вирусов-бактериофагов. «Бесхвостые» типы вирусов могут заражать десятки разных типов бактерий, в отличие от ранее открытых видов вирусов, подчеркнули исследователи.

По мнению ученых, представители Autolykiviridae сильно отличаются от других вирусов и при сравнении геномов. Геномы этих вирусов очень короткие – около 10 тыс. нуклеотидов. У «хвостатых» вирусов количество нуклеотидов достигает 40-50 тыс.

Представители новой группы вирусов, скорее всего, присутствуют везде, а не только в океанской воде, заявил профессор Мартин Полз. Вирусы могут даже распространяться в естественной среде, где обитает человек, они могут играть роль в основных биогеохимических циклах, отметил ученый.