Бизнесмены из-за санкций США начали скупать российские ОФЗ

На российские облигации федерального займа на аукционах в среду спрос превысил предложение в 3,5 раза и составил 136 млрд рублей, сообщается в обзоре Daily Focus Райффайзенбанка; это связано с намерением бизнеса защититься от персональных санкций США.

«На вчерашних аукционах совокупный спрос на ОФЗ, предложенные в объеме 40 млрд рублей, составил 136 млрд рублей (для сравнения - на аукционах в прошлую среду спрос на тот же самый объем был 98 млрд рублей)», - сообщается в обзоре Daily Focus.

В Райффайзенбанке отметили, что настолько высокого спроса на ОФЗ не было даже в период активных покупок нерезидентами в начале 2017 года.

При этом покупателями в основном выступают локальные инвесторы, которые покупают ОФЗ для защиты от персональных санкций, вероятность введения которых оценивается как «довольно высокая».

Ожидается, что спрос на следующем аукционе, которые пройдет за день до объявления в США оценки влияния предполагаемых санкций, будет также высоким.

В конце ноября в ЦБ сообщалось, что по состоянию на 1 октября 2017 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила рекордные 33,2%.