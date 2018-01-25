Гражданин Белоруссии пожаловался в ООН на пытки на Украине

Белорусский гражданин, которого на Украине обвинили в шпионаже, обратился в комитет ООН по правам человека с жалобой о применении к нему недозволенных методов дознания, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

«Наш гражданин направил обращение в международные организации в связи с нарушением его прав и применением к нему недозволенных методов дознания. Проще говоря, пыток», – передает его слова РИА «Новости».

Мирончик уточнил, что одно из обращений направлено в комитет ООН по правам человека. МИД Белоруссии, по его словам, будет настаивать на разбирательствах в этой ситуации, пока официальное обращение Минска к Киеву «с просьбой о медицинском освидетельствовании» осталось без ответа.

«В ходе общения с ним консула, он (задержанный белорус) сообщил, что реальных проверок его жалоб уполномоченные украинские структуры не проводили. Так быть не должно», – подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что ситуация с задержанным белорусом на постоянном контроле Минска. Сейчас, по словам Мирончика, спустя семь месяцев после задержания, ему предъявлено обвинение. В то же время сам факт совершенных гражданином Белоруссии действий МИД страны ставит пол сомнение в связи с тем, какие методы к нему применялись.

«На этом фоне под вопросом и украинская трактовка ситуации, и предъявленные обвинения», – сказал Мирончик.

Речь идет о задержанном в июне 2017 года в Чернигове белорусе. Его заподозрили в сборе информации, которая составляет гостайну, и ее передачи иностранному государству. 19 июня его перевели на содержание в изолятор СБУ в Киеве.

Отметим, что украинских силовиков неоднократно обвиняли в пытках против задержанных.