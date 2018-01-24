Дмитрий Маликов снял депрессивное видео из-за своих фейков

Российский певец Дмитрий Маликов призвал поклонников создавать фейковые страницы на свое имя, и заявил, что готов помочь всем желающим.

Дмитрий Маликов записал видео, в котором обратился к своим поклонникам с необычной просьбой:

«Сегодня хотел поискать в Instagram свои фейки, а их нет, мне бы очень хотелось их найти. Дорогие мои, потенциальные фейки, присылайте свой номер телефона, я буду отправлять вам свои фото по Wat`s App, сделайте одолжение, я очень жду!».

Видеоролик снят в черно-белых тонах, на видео Маликов печалится, играет на фортепиано и закрывает руками лицо.

Подписчики поддержали певца: «Дмитрий, вы такой милашка! Все еще будет и фейки тоже появятся», – написала bubnovski.