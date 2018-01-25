Порошенко обосновал необходимость миротворческой миссии в Донбассе

Украина нуждается в миротворческой миссии в Донбассе для обеспечения мира на территории государства, заявил президент страны Петр Порошенко на «украинском завтраке» в Давосе.

Миротворческая миссия, по словам Порошенко, «абсолютно необходима» для мира на Украине, передает ТАСС.

Глава украинского государства также поблагодарил «партнеров» за поддержку в данном вопросе.

Напомним, в январе Киев заявил об отсутствии подвижек в вопросе отправки миротворцев в Донбасс.

В декабре 2017 года замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что в намерениях Запада относительно размещения в Донбассе миротворческой миссии видно попытки перекрытия границы между Донбассом и Россией.

В октябре российский лидер Владимир Путин заявил, что если Россия передаст Украине контроль над границами с республиками Донбасса, то регион рискует повторить судьбу боснийской Сребреницы.