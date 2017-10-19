МИД: Россия никогда не допустит перекрытия границы с Донбассом

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что в намерениях Запада относительно размещения в Донбассе миротворческой миссии видно попытки перекрытия границы между Донбассом и Россией, чего Москва никогда не допустит.

Он отметил, что Россия предложила резолюцию, где главной задачей миротворцев называется обеспечение безопасности СММ ОБСЕ.

«Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит», – заявил Карасин в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что Россия выступает за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ. По словам Карасина, вокруг резолюции по миссии ООН предстоит «большая дипломатическая и политическая работа».

Добавим, что Киев в своих требованиях относительно миротворцев добивается как раз этого – полного контроля территории Донбасса и российской границы в том числе, что противоречит Минским соглашениям.

В октябре российский лидер Владимир Путин заявил, что если Россия передаст Украине контроль над границами с республиками Донбасса, то в регионе может произойти резня, как в боснийской Сребренице.

Между тем 8 декабря спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер признал, что без согласия России миротворческая миссия ООН в Донбассе состояться не может.