Киев заявил об отсутствии подвижек в вопросе отправки миротворцев в Донбасс

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко выразил уверенность, что в ближайшее время подвижек в вопросе отправки миротворцев в Донбасс не будет, поскольку Москва «вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ».

«Совбез (ООН) был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ... Мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет», – заявил Ельченко в интервью «Европейской правде».

По его словам, позиция Киева состоит в том, что миротворцы должны стоять на госгранице между Украиной и Россией, но Москва «отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнеров по Нормандскому формату и членов Совета безопасности ООН».

«Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет», – добавил Ельченко.

В конце прошлого года замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что в намерениях Запада относительно размещения в Донбассе миротворческой миссии видно попытки перекрытия границы между Донбассом и Россией, чего Москва никогда не допустит.

В октябре российский лидер Владимир Путин заявил, что если Россия передаст Украине контроль над границами с республиками Донбасса, то в регионе может произойти резня, как в боснийской Сребренице.