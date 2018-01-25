Первый в 2018 году гуманитарный конвой МЧС направлен в Донбасс

В Донбасс направлена 73-я колонна гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Автомобили выехали из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. Они направляются к границе с Украиной. Часть машин пройдет через пункт пропуска «Донецк», часть – через «Матвеев Курган», после чего поедут в Донецк и Луганск, передает ТАСС.

Машины везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в основном это детские продуктовые наборы. Управляют автомобилями «водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру», сообщает МЧС. Также в состав колонны входят медики и технический персонал.

72-й гуманитарный конвой МЧС прибыл в Донбасс в декабре. С 2014 года доставлено свыше 72 тыс. тонн гуманитарных грузов.