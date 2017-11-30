ОКР опроверг запрет на российские флаги для болельщиков на Играх

Официального запрета на использование российского флага болельщиками на Олимпийских играх в Пхенчхане нет, заявили в Олимпийском комитете России (ОКР).

«Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр», – цитирует ТАСС заявление ОКР.

В документе отмечается, что этот пункт «предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения».

«Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года», – подчеркнули в ОКР.

Ранее со ссылкой на Оргкомитет ОИ-2018 сообщалось, что МОК запрещает болельщикам проносить российские флаги на трибуны во время Игр в Пхенчхане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в решении МОК о запрете российских флагов на трибунах болельщиков ничего не говорилось.

Жители Татарстана, которые планируют посетить ОИ-2018, нашли способ обойти якобы имеющийся запрет МОК на использование флагов России и собираются поддержать российских спортсменов флагами республики.