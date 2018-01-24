Биологи создали вакцину от самых опасных видов гриппа

Американские ученые разработали и провели испытание экспериментальной нановакцины от большинства штаммов вируса гриппа типа А.

«Наша вакцина состоит из фрагментов различных белков вируса, которые почти не меняются по мере его эволюции. По этой причине иммунная реакция затрагивает все штаммы гриппа, что нехарактерно для обычных сезонных прививок, обычно нацеленных на ту часть вируса, которая быстрее всего меняется. Наша вакцина не имеет подобного недостатка, и в будущем, когда завершатся клинические испытания, она даст человеку защиту от гриппа на очень долгое время», – рассказал Лей Дэн из университета штата Джорджия журналу Nature Communications, передает РИА «Новости».

Испытание проводилось на мышах и хорьках. Животных попытались заразить смертельными дозами четырех штаммов вируса – птичьего гриппа H3N2, H7N9 и H5N1 и свиного H1N1. Зверьки выжили, не испытав больших проблем со здоровьем.

В ходе тестов ученые сделали первый большой шаг к получению универсальной вакцины, помогающей организму человека защищаться от всех вирусов типа А. Были созданы наночастицы, состоящие из нескольких слоев жира и фрагментов гемагглютинина – белковой защиты вируса, играющей главную роль в его прикреплении к клеткам легких.

Фрагменты белка располагались в наночастицах таким образом, что в результате высвобождения попадали в кровеносную систему после введения вакцины в тело человека. По форме обломки белка оказались идентичны частям настоящего вируса, благодаря чему иммунитет может распознать участки в структуре гемагглютинина и нейтрализовать их.