СК возбудил дела по факту обстрела Донецка

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту гибели и ранения мирных жителей Донецка в результате прицельного обстрела объектов гражданской инфраструктуры и автобуса.

Согласно сообщению СК, поступившему в редакцию газеты ВЗГЛЯД, пока не установленные военнослужащие ВСУ и нацгвардии Украины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По данным следствия, 21 января 2018 года в результате прицельного обстрела пассажирского автобуса возле КПП «Еленовка», скончался мирный житель 1960 года рождения, мужчина 1956 года рождения получил пулевые ранения.

Следствие полагает, что обстрел велся военнослужащими ВС Украины и местной нацгвардии по приказу их командиров.

Кроме того, 22 января 2018 года военнослужащие ВСУ и нацгвардии, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц минобороны Украины, обстреляли из тяжелых видов артиллерийского вооружения объекты инфраструктуры в Докучаевске.

«В результате не участвующие в вооруженном конфликте пять мирных жителей, в том числе три женщины, получили ранения.

По каждому из известных нам фактов Следственный комитет Российской Федерации продолжит выполнять свою работу и собирать доказательства, чтобы виновные за гибель мирного населения понесли ответственность», – заявили в СК.

Напомним, СК тщательно фиксирует все преступления украинских силовиков. Так, например, только в декабре было возбуждено сначала одно, затем три уголовных дела по факту обстрелов гражданского населения, позже сообщалось о возбуждении еще пяти дел. Последние факты были обнародованы 15 января 2018 года.