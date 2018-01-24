Песков прокомментировал запрет «Смерти Сталина»

Решение о выдаче или отзыве прокатного удостоверения киноленте «Смерть Сталина» является прерогативой Минкультуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я еще раз повторяю, это прерогатива Министерства культуры, там есть экспертный совет. Если я не ошибаюсь, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определенным выводам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Министерство культуры не может не учитывать точку зрения своих экспертов, общественников.

Во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина» после того, как ряд деятелей культуры, в том числе режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко раскритиковали картину.

В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против запрета в России фильмов, «высмеивающих Россию», так как «цензура приводит к обратному эффекту».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию, развернувшуюся вокруг проката фильма «Смерть Сталина» в России.