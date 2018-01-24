Эксперты: Навальный выступил в ЕСПЧ, чтобы устроить там хайп

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Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр

То, что выглядит как сыр, далеко не всегда является таковымФото: Александр Рюмин/ТАСС
Запрет на поставки европейского сыра в Россию, казалось бы, должен был привести к расцвету отечественного производства – но все оказалось куда сложней. Российские производители разоряются из-за массовых поставок импортной фальшивки, которая выглядит в магазинах как настоящий сыр, но стоит гораздо дешевле. Свою роль в таких махинациях сыграли, разумеется, Украина и Белоруссия. Подробности...
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«Единой России» предложили новые варианты названия

Бренд «Единая Россия» создали 16 лет назад Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер ШаймиевФото: Сергей Величкин/РИА Новости
Руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля». Не исключено, что среди прочего будут предлагаться самые радикальные идеи, в том числе о переименовании ЕР. И идеи нового названия уже высказываются. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает ботаников

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
О том, что средний класс США стремительно нищает, теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты, включая веганство, связаны с банальной нехваткой денег на продукты, признавать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» относили 41,2 млн американцев. Неужели «страшилки», некогда изобретаемые советской пропагандой, стали реальностью? Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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«Гордые руссокомментаторы и руссоблогеры» надувают щеки на бедолаг украинцев

Текст дня, лучшие материалы блогосферы
Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали? Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей. Подробности...
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Россия вернула себе сословие воинов

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла. Подробности...
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        • Да

        • Нет

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        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

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          Эксперты: Навальный выступил в ЕСПЧ, чтобы устроить там хайп

          24 января 2018, 21:26

          Текст: Евгений Романов

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          Получается, что Навальный не должен соблюдать российские законы? Судья смотрела на него глазами по семь копеек и не могла понять, что этот человек хочет от нее, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя речь блогера Алексея Навального в ЕСПЧ, где он жаловался на московские власти, которые согласовывают ему акции «буквально в лесу», а не в центре.

          Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает: для блогера Алексея Навального, который в среду на слушаниях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) посетовал на то, что ему разрешают проводить протестные акции только в отдаленных районах, важнее, чтобы Европейская палата признала его пострадавшим по политическим мотивам. По его словам, для Навального в первую очередь важнее были несанкционированные акции как способ привлечения внимания.

          «Как большинство адвокатов он доказывает в таких вещах, что любой чих, любое привлечение его к ответственности носило политический подтекст и что Сокольники – окраина Москвы. А те случаи, когда ему давали площадки в центре города, он не считает, потому что как юрист рассматривает только случаи отказа. Количество согласованных акций он считает само собой разумеющимся. Задача Навального – не объективная реальность, а создание выгодной ему реальности. По этой причине он будет нагнетать ситуацию и настаивать на негативе», – уверен Смирнов.

          В свою очередь политолог Алексей Мартынов считает, что Навальной «своей наглостью обескуражил даже видавший все ЕСПЧ». «Почему ему должны давать другие площадки, а не те, которые отводят для этого города? Навальный не смог ответить ни на один вопрос, который ему сегодня задавали по сути его претензии», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

          Политолог считает, что ЕСПЧ не стал в среду отказывать Навальному из политических соображений и отложил решение на потом.

          «Сам факт того, что истец ЕСПЧ приехал и выступал – это уникальная история, шоу. Ему дали воспроизвести шум на европейской площадке. Но в итоге ничего по существу Навальный не сообщил. Вся его деятельность, из-за которой он имеет проблемы с законом, широко известна, в том числе благодаря его рассказам в блогах. Получается, что Навальный не должен соблюдать российские законы? Судья смотрела на него глазами по семь копеек и не могла понять, что этот человек хочет от нее. Ничего с точки зрения соблюдения закона он не смог предъявить. Мало ли что кому хочется, все живут в одинаковых условиях и должны соблюдать законы», – подчеркнул Мартынов.

          Эксперт напомнил, что все противозаконные действия Навального оценены российскими судами по самому низкому пределу. По делу «Кировлеса» «многие фигуранты отбывали реальные наказания, он же отделался условным». «По другим делам то же самое. По поводу организации незаконных митингов он получил один раз 15 суток по совокупности, хотя закон позволяет применить более серьезное наказание. И все равно человек, набравшись наглости, с таким же наглым выражением лица поперся в Страсбург, чем сильно удивил судей ЕСПЧ», – считает Мартынов.

          В то же время эксперт не исключает, что в рамках «антироссийской вакханалии на Западе и ЕС» ЕСПЧ в итоге примет решение в пользу Навального. «Но то, что он показал себя ЕСПЧ в полном объеме своей беспринципной наглости – это правда. Мне представляется, что Навальный сильно поднадоел своим западным руководителям и это его попытка определенным образом легитимировать его неспособность принять участие в российских электоральных процедурах. Видимо, он убеждал своих спонсоров, что в силу хайпа, мейдиной и уличной активности удастся вынудить российские власти нарушить закон и допустить его до выборов. И тогда уж он в рамках кампании сделает все, чтобы дискредитировать предстоящие выборы. Но как видим, ему это не удалось», – считает эксперт.

          В то же время Вячеслав Смирнов убежден, что ЕСПЧ не сможет потребовать от российских властей допуска Навального на президентские выборы. «Это нереально. ЕСПЧ может требовать все что угодно. Но для российских властей ЕСПЧ не является тем органом, который может на чем-то настаивать. С таким же успехом австралийские аборигены могут так же поддерживать Навального», – сказал Смирнов.

          В среду основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный выступил на слушаниях ЕСПЧ по своей жалобе на задержания во время митингов в 2012–2014 годах. Навальный посетовал, что акции его сторонников согласовывают только в отдаленных районах, а в центры городов их не пускают, приведя в пример предложение мэрии Москвы провести акцию в парке «Сокольники», то есть «буквально в лесу».

          Напомним, однако: кроме «Сокольников» Навальному предлагали провести шествие по улицам Перерва и Люблинской и митинг у памятника «Солдату Отечества», и шествие по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинг на проезжей части на улице Маршала Василевского напротив дома № 13. Сам же Навальный настаивал на маршруте от площади Тверская застава до Охотного Ряда.

          В ноябре ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы Навального на повторный приговор по делу «Кировлеса», из-за которого оппозиционеру не разрешили баллотироваться на выборы президента.

          Ранее в Евросоюзе заявили, что сомневаются в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента после отказа в регистрации Навального из-за неснятой судимости. Москва же считает необоснованной реакцию Евросоюза на отказ Навальному в регистрации, заявлял директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

          Келин отмечал, что ЕС ссылается на решение ЕСПЧ по приговору 2013 года, однако в феврале 2017 суд в Кирове повторно признал Навального виновным по делу о хищении. «Так что это выборочное прочтение со стороны ЕС реальной ситуации. Поэтому реакция Брюсселя необоснованна», – говорил дипломат.

          В конце декабря Верховный суд признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Навального в кандидаты на пост президента. ЦИК отказал из-за неснятой судимости Навального. Согласно закону, гражданин России не может быть избран президентом, если был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеет неснятую и непогашенную судимость.

          Всего Навальный имеет два условных срока и является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. В декабре 2014 года он был приговорен по делу о хищении денег у компании «Ив Роше» к трем с половиной годам лишения свободы условно. В мае прошлого года Кировский областной суд оставил в силе приговор Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес», признав законным его пятилетний условный срок.



           
           
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