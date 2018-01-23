Евродепутат признал позитивное влияние санкций ЕС на экономику России

Санкции Евросоюза оказали «скорее позитивное» влияние на экономику России, чем негативное, заявил один из организаторов конференции в Европарламенте «Европейский союз и регионы России», депутат ЕП от Чехии Яромир Кохличек.

«Экономические последствия европейских санкций для экономики РФ оказались скорее позитивными», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что действие антироссийских санкций, введенных ЕС, способствовало выходу России «на первые позиции в мире по экспорту зерна».

Бельгийский депутат Филипп Девинтер сообщил, что потери бельгийских производителей от «аграрных ограничений» составляют в год до 1,5 млрд евро.

По мнению Девинтера, санкции используются «для стратегических геополитических игр», причем их целью является ослабление ЕС и Европы.

На конференции прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала Крыма, а также IV Ялтинского международного экономического форума.