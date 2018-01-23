Елена Малышева пожаловалась на свой вес: «Это тихий ужас»

Телеведущая Елена Малышева призналась, что прибавила в весе и порекомендовала всем желающим присоединиться к ее «гречневому разгрузочному дню».

«У меня сегодня +200. Хорошо, что я знаю, что это норма. Я знаю, что вес обязательно снизится. Но все равно грустно. Сегодня у меня разгрузочный день. Один стакан сухой гречки отварить и разделить на любое количество порций. Не меньше восьми. Есть через равные промежутки времени весь день. +2 л жидкости», – написала Елена Малышева на своей странице в Instagram.

Пользователи поблагодарили телеведущую и поделились своим опытом похудения.

«У меня вчера была разгрузка на рисе. Результат минус 800 гр. Но так тяжело после нового года встать на правильный путь правильного питания! Но это нужно сделать!», – написала marinapolunina.

Однако были и те, кто подверг сомнению подобную диету.

«Начитавшись хвалебных отзывов о запаренной гречке, решила таким образом худеть. В итоге, парадокс, просидев на таком питании неделю, я не похудела! Конечно же расстроилась, так как довольно скудное питание, запаренная гречка и иногда кефир или яблоко. Зато перейдя на питание по принципу, сложные углеводы на завтрак, а обед/ужин, белок+овощи, стабильный отвес – 500 гр. ежедневно, поэтому каждому свое. Что самое интересное, при ограниченном питании не худела, зато сейчас ем не меньше 4-х раз, а бывает и больше и вес тает на глазах», – отметила женщина под ником ms.saharok.