Посольство в Лондоне высмеяло британского генерала за слова об угрозе России

Российское посольство в Лондоне в шуточной форме ответило на заявления главы британского генштаба Ника Картера о том, что кибервойна с Россией – более опасная угроза, чем терроризм.

«Должно быть потому, что террористы из ИГ* проиграли России?», – сообщил официальный Twitter посольства.

Напомним, в понедельник начальник британского генштаба Ник Картер заявил, что Россия в случае конфликта с НАТО может использовать «маленьких зеленых человечков, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты».

Он также заявлял, что Соединенное Королевство будет иметь сложности в противостоянии внешним угрозам, в том числе кибератакам, если на укрепление военного потенциала страны в ближайшее время не направят необходимые ресурсы. Картер признал, что вооруженные силы Великобритании уступают по развитию российской армии.