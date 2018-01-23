Макаревич обрушился на «коммерческих поэтов»

Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «катастрофой» ситуацию с появлением самодеятельных поэтических текстов, как правило, сочиняемых за деньги в честь разного рода начальников и транслируемых в рекламных блоках СМИ.

«Никакому человеку не придет в голову вдруг взять в руки скрипку и заиграть – если он не владеет этой, скажем, профессией. Или изваять скульптуру. Или написать маслом восход над морем. Или сочинить симфонию. Зато по случаю юбилея (как правило начальника) каждый считает своим долгом написать стихотворное, как ему кажется, поздравление. Как правило, чудовищное, но это никого не смущает. То есть стихи – можно. Ладно еще юбилеи – там страдают человек пятьдесят. Но рифмованные (так же ужасно) слоганы в теле- и радиорекламе, от которых уже деваться некуда – это просто катастрофа», – написал Макаревич у себя в Facebook.

По мнению музыканта, в «этом ужасе» задействованы несколько человек – «идиот, который написал, идиот, который принял и оплатил, потому что ему понравилось, и редактор, который выпустил это в эфир».