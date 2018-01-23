Сторонника Навального поймали на секс-переписке со школьницей

Координатору отделения ликвидированной Минюстом «Партии прогресса» блогера Алексея Навального в Ставропольском крае грозит до трех лет лишения свободы за секс-переписку с несовершеннолетней девушкой.

Как сообщает Life со ссылкой на данные следствия, с сентября по декабрь 2017 года 26-летний мужчина вел откровенную переписку с несовершеннолетней знакомой.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 135 УК России «Развратные действия», ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает «Ридус».

Также в Сеть попали фрагменты переписки обвиняемого со школьницей. На скриншотах видно, что молодые люди обсуждают возможность сексуальной связи. Однако подлинность скриншотов пока не установлена.

Напомним, «Партия прогресса» Алексея Навального была ликвидирована в апреле 2015 года. Причиной решения стали нарушения закона «О политических партиях», допущенные при регистрации отделений.

Сторонники Навального не раз оказывались под наблюдением правоохранителей. Так, в конце прошлого года выяснилось, что юрист штаба Навального в Ижевске был осужден за мошенничество.

Кроме того, среди сторонников блогера есть и симпатизирующие украинским нацистам. Так, в прошлом году сообщалось, что руководителями региональных штабов Навального зачастую становятся люди с крайне неоднозначной репутацией и политической позицией, в том числе сторонники украинского майдана.

Обвинения поступают и в адрес самого Навального. Так, в декабре Виталий Серуканов, который порядка пяти лет был постоянным участником всех политических кампаний Навального, заявил о «кумовстве» и несправедливости, которые развели Волков и Навальный, хотя должны с этими явлениями бороться. А бывшая сотрудница штаба Навального обвинила его команду в присвоении пожертвований.

Сам Навальный до последнего заявлял, что собирается баллотироваться в президенты, однако это невозможно, потому что у него есть судимость.

Добавим, что в конце ноября Савеловский районный суд Москвы также удовлетворил иск Михаила Костенко и обязал штаб Навального вернуть заявителю 50 тыс. рублей. Таким образом, сторонники Навального фактически признали его неспособность участвовать в выборах президента.