Пресс-секретарь Навального оказался фанатом украинских неонацистов

Ведущий политического шоу Алексея Навального «Кактус» Руслан Шаведдинов является сторонником украинских неонацистов и не раз публиковал в соцсетях посты в их поддержку.

Данная информация вскрылась после того, как в интернете появились скриншоты твитов Шаведдинова от 2014 года. При этом на момент написания материала он удалил все скандальные публикации, пишет Ruposters.

Так, в феврале 2014 года Шаведдинов разместил картинку с цитатой, приписываемой Степану Бандере, о том, как украинский национализм выступает против расизма, насилия и диктатуры.

В марте того же года Шаведдинов писал следующее: «Я, кстати, давно считаю и не передумал, Бандера и Шухевич все делали правильно, и их борьба была оправданна. Разумеется это герои Украины».

Когда в мае в Одессе неонацисты устроили пожар в Доме профсоюзов, в котором погибли десятки «антимайдановцев», Шаведдинов шутил на эту тему и поддерживал радикалов.

Это не первый сторонник Навального, симпатизирующий украинским нацистам. В прошлом году сообщалось, что руководителями региональных штабов Алексея Навального зачастую становятся люди с крайне неоднозначной репутацией и политической позицией, в том числе сторонники украинского майдана.

Кроме того, сторонники Навального не раз оказывались под наблюдением правоохранителей. Так, в конце прошлого года выяснилось, что юрист штаба Навального в Ижевске был осужден за мошенничество.

Обвинения поступают и в адрес самого Навального. Так, в декабре Виталий Серуканов, который порядка пяти лет был постоянным участником всех политических кампаний Навального, заявил о «кумовстве» и несправедливости, которые развели Волков и Навальный, хотя должны с этими явлениями бороться. А бывшая сотрудница штаба Навального обвинила его команду в присвоении пожертвований.

Сам Навальный до последнего заявлял, что собирается баллотироваться в президенты, однако это невозможно, потому что у него есть судимость.

Добавим, что в конце ноября Савеловский районный суд Москвы также удовлетворил иск Михаила Костенко и обязал штаб Навального вернуть заявителю 50 тыс. рублей. Таким образом, сторонники Навального фактически признали его неспособность участвовать в выборах президента.