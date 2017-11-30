Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия поднялась на одну позицию в ежегодном рейтинге лучших стран мира по версии американского издания U.S. News & World Report и заняла 26-ю строчку.

В категории «Сила» Россия оказалась в числе лидеров, уступив лишь США и обойдя Китай. Издание указывает, что Россия тратит на военные расходы относительно ВВП – 5,4%, а США и Китай – по 3,3% и 1,9% соответственно. На основе данных проведенных соцопросов эксперты выставили России максимальные 10 баллов в подкатегориях «сильная армия», «политическое влияние» и «лидер» (страны), а по параметрам «экономическое влияние» и «сильные международные союзы» были выставлены 9,2 балла.

Также Россия оказалась в числе лучших в категории «Перспективные экономики» – она заняла восьмое место. В категории «Культурное наследие» Россия заняла 16-е место, а по «Культурному влиянию» авторы исследования поставили страну на 23-ю позицию, передает РИА «Новости».

Выше среднего (24-е место) у России рейтинг в категории «Предпринимательство», который оценивает страны по уровню инноваций и сопряженных с этим факторов, включая квалификацию рабочей силы, инфраструктуру, соответствующую правовую базу, уровень вложений в новые разработки.

Средние оценки страна получила в области «Качество жизни», которая охватывает образование, здравоохранение, экономическую и политическую стабильность (38-е место), и в области «Гражданственность», связанной, в частности, с правами человека, религиозной свободой, правами на собственность (39-е место).

Основная методика расчета была подготовлена специалистами университета Пенсильвании в США, а также рядом профильных аналитических компаний. Учитывались данные социологических опросов среди граждан по всему миру, указывается на сайте издания.

В топ-10 стран вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды. Всего в рейтинге приведены 80 стран.

Каждая страна оценивалась по девяти категориям, которые, в свою очередь, состояли из нескольких подпараметров. Каждый параметр оценивался в баллах по десятибалльной шкале. Сумма баллов определяла место страны в общем рейтинге.