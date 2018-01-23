Нефть подорожала на прогнозах МВФ по росту мировой экономики

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром пошли вверх на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) по росту мировой экономики.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,48% – до 69,36 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,58%, составив 63,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта – до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой. На улучшение прогноза повлияли «неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии… на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик».