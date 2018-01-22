В СБ ООН призвали Турцию к сдержанности в ситуации с Африном

В ходе консультаций в закрытом режиме в СБ ООН широко обсуждался призыв к Турции проявлять сдержанность в ситуации с сирийским Африном, сообщил постпред Франции при организации Франсуа Делаттр.

Делаттр уточнил, что французская сторона «призывает к сдержанности», но он «не может говорить за остальных», передает РИА «Новости».

По итогам консультаций СБ ООН не стал принимать каких-либо официальных заявлений по ситуации в Африне.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также призвала Анкару «проявить сдержанность в своих военных действиях и риторике». Как заявили в Белом доме, Турция должна убедиться, что военная операция ограничена по масштабу и по времени.