Киллер с букетом цветов застрелил мужчину в Москве

Московская полиция ищет неизвестного, выстрелившего в мужчину на Ломоносовском проспекте, пострадавший погиб.

«По предварительной информации, на Ломоносовском проспекте неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в мужчину, который впоследствии от ранения скончался», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу ГУМВД по Москве.

По словам дежурного офицера, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Поиски подозреваемого в убийстве продолжаются.

Убийство возле дома 23 на Ломоносовском проспекте было заказным, сообщает Telegram-канал Mash.

«В руке у убийцы был букет цветов, возможно, в нем он прятал пистолет. Погибший при покушении в Москве мужчина – предприниматель Махач Чагучиев. Следствие считает, что произошедшее – заказное убийство», – говорится в сообщении.

С места покушения киллер уехал на автомобиле, объявлен план «Перехват».