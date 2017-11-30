Жириновский – Грудинину: Еще одно подобное нарушение, и будет отмена регистрации

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский уверен, что выдвиженец от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин, нарушил правила предвыборной агитации, лидер ЛДПР пригрозил Грудинину отменой регистрации.

Жириновский прокомментировал появление информационного бюллетеня «Правда» за январь-февраль 2018 года, агитирующего за кандидата Грудинина.

«Нужно брать штрафы до 300 тыс. рублей. Но этого мало. Нужно предупредить кандидата от КПРФ Грудинина, что подобные нарушения могут привести к отмене регистрации на выборах президента», – заявил политик в понедельник, передает ТАСС.

По мнению либерал-демократа, бюллетень КПРФ «отражал положительный образ кандидата Грудинина», что недопустимо для ведения избирательной кампании. «Нарушен закон о выборах президента, нельзя такой агитацией заниматься», – отметил Жириновский.

Ранее в понедельник тираж бюллетеня «Правда», агитирующего за Грудинина, был изъят в Новосибирской области. «По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на нем значится «400 тыс. экземпляров») без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации», – сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, все агитационные материалы должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата и иметь соответствующие отметки.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что 22 января материалы по новосибирскому тиражу бюллетеня «Правда» поступили в ЦИК. 2Мы их обязательно изучим. Но если подтверждается то, что было, если на этом издании нет никаких выходных пособий, то бишь отнести его к средствам массовой информации достаточно сложно, тем более соотнести это с тем, что издала КПРФ, то все это требует оценки», – сказал Булаев.

Он добавил, что КПРФ консультировался с ЦИК задолго до выпуска бюллетеня. Представителям КПРФ сообщали, что действующая версия материала не соответствует нормам закона, однако он все равно был издан. На заседании ЦИК Булаев призвал коллег «тихо и спокойно» разобраться, кто издавал бюллетень, и «соответствует ли он закону».

Напомним, 19 января члены областного избиркома решили, что информационный бюллетень «Правда», «не являющийся средством массовой информации, содержит признаки предвыборной агитации, был изготовлен с нарушением требований законодательства и не подлежит распространению».

«В статье «Почему Павел Николаевич Грудинин заслуживает поддержки каждого гражданина России?» распространяется информация с явным преобладанием сведений о кандидате Грудинине в сочетании с позитивными комментариями, а также формируется положительное отношение избирателей к кандидату», – говорилось в решении новосибирского избиркома.

Это уже не первый предвыборный скандал, в который попадает кандидат от КПРФ. Ранее Жириновский прокомментировал данные о зарубежном счете Грудинина в 5 млрд рублей, о котором тот якобы «забыл». Политик назвал сумму, обнаруженную на счету Грудинина, «небольшой». «На баню себе оставил. За рубежом у него 5 млрд ценной бумаги. Австрийский банк. Видимо, Шопена любит», – предположил лидер либерал-демократов. До этого Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью почти 7,5 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как эксперты объяснили снижение рейтинга Павла Грудинина.