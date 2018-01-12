Жириновский прокомментировал данные о зарубежном счете Грудинина в 5 млрд рублей

Кандидат в президенты России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал информацию о том, что у кандидата от КПРФ Павла Грудинина есть 5 млрд рублей в ценных бумагах.

«Выборы – очень важная избирательная кампания. Это самый высокий пост в стране. Здесь не должно быть ни ошибок, ни забывчивости, ни недоразумений. Павла Николаевича знаю давно уже. Он в понедельник подает документы и не указывает никакой информации о ценных бумагах в зарубежных банках. Он обязан это делать. Вдруг у него память срабатывает. Он вспоминает», – сказал Жириновский, передает «Рен-ТВ».

Политик назвал сумму, обнаруженную на счету Грудинина, «небольшой». «На баню себе оставил. За рубежом у него 5 млрд ценной бумаги. Австрийский банк. Видимо, Шопена любит», – предположил лидер либерал-демократов.

Жириновский также заявил, что коммунисты «окончательно повернулись в сторону капитализма», так как выдвинули на президентские выборы кандидата-миллиардера.

В пятницу стало известно, что кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин закрыл все свои зарубежные счета. «Есть определенные банковские системы, а там есть транзитные счета, о которых я даже не знал. И когда банк нам сообщил о всех закрытиях счетов, вдруг выяснилось, что есть еще один транзитный счет, о котором я никогда и не слыхивал. Поэтому этот банк сработал очень хорошо. На всякий случай, хотя там ни одной моей подписи не было, этот счет тоже был закрыт. Это ошибка банка, а не ошибка кандидата», – рассказывал Грудинин в эфире радиостанции «Бизнес ФМ».

В конце декабря кандидатуру бизнесмена Грудинана предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее президиум компартии рекомендовал высшему руководящему органу партии выдвинуть Грудинина в президенты России.

Российский Центризбирком получил уведомления о желании участвовать в выборах президента от 67 претендентов, из них 46 – самовыдвиженцы.

ЦИК разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам: лидеру партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину, кандидату от партии на «Альянс зеленых» Эльвире Агурбаш, кандидату от Монархической партии, миллиардеру Антону Бакову, председателю партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, самовыдвиженцу Василию Пугачеву, председателю партии, уполномоченному при президенте по правам предпринимателей Борису Титову и многим другим.