Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы

В ежегодный список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии журнала Forbes вошли трое россиян.

Трое россиян, оказавшихся в списке, делают бизнес вне границ России, передает РИА «Новости».

Среди 30 занимающихся финансами инноваторов оказался россиянин один из основателей компании Blazar Capital Денис Федоряев. Его фирма, созданная в Копенгагене, помогает предпринимателям запускать стартапы.

Инноватором, изменяющим представление о шопинге, стала 28-летняя Гульназ Хусаинова и ее компания EasySize, также действующая в Дании. По мнению российского Forbes Woman стартап EasySize в 2014 году вошел в семерку самых интересных молодых компаний России, основанных женщинами. Сегодня EasySize позволяет на 35-40% снизить число возвратов одежды, экономя интернет-магазинам до 5-7% от выручки.

Третьим россиянином, вошебшим в список Forbes, стала 28-летняя Татьяна Кожевникова,. Она попала в число 30 молодых предпринимателей, создающих тренды в сфере культуры и искусства. Она основала магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London, расположенный в центре столицы Британии.

Рейтинг перспективных европейских стартаперов, ученых, изобретателей, бизнесменов, деятелей искусства, журналистов, спортсменов и ретейлеров в возрасте до 30 лет был опубликован в третий раз. В каждой из 10 его категорий представлено по 30 участников.

Напомним, по версии российского Forbes, осноатель «Альфа-групп» Михаил Фридман стал бизнесменом года за вклад более 5 млрд долларов в иностранные компании.

На первую строчку рейтинга владельцев самых быстрорастущих капиталов в 2017 году, составленного журналом Forbes, попал основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос.