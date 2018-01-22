Из Африна обстреляли лагерь сирийской оппозиции в Турции

В ходе ракетного обстрела из сирийского Африна лагеря оппозиционной «Свободной сирийской армии» в турецкой провинции Хатай на юге страны погибли два человека, 12 получили ранения, сообщает телеканал TGRT.

Отмечается, что две ракеты по предварительной информации попали в палаточный лагерь на турецко-сирийской границе. Пострадали граждане Сирии. Их госпитаоизировали, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что сирийские демократические силы, в составе которых действуют курдско-арабские отряды, атаковали на севере Сирии город Азаз, использовавшийся сирийскими вооруженными оппозиционерами как плацдарм для атак на Африн. До этого сирийские курды вытеснили со своей территории турецкие войска и протурецкие группировки боевиков.

Напомним, в субботу началась операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне, а в воскресенье – ее наземная часть. США заявили, что продолжат поддерживать курдов из «Сил демократической Сирии».