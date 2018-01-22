Перенесен запуск экспедиции «Союз МС-08»

Запуск очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), запланированный на 15 марта, перенесен на 21 марта, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Пилотируемый запуск с Байконура назначен на 21 марта, но возможны корректировки», – передает РИА «Новости» слова источника, не уточнившего причину переноса старта.

В составе основного экипажа россиянин Олег Артемьев, а также американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Напомним, ранее сообщалось, что полет следующего экипажа к МКС на корабле «Союз МС-08», намеченный на 15 марта, скорее всего, пройдет по стандартной двухсуточной, а не по новой сверхбыстрой схеме, позволяющей пристыковаться к станции через три часа.