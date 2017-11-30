Штаб Собчак заявил о собранных 100 тыс. подписей для регистрации на выборах

Активисты предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак собрали более 101 тыс. подписей в ее поддержку для регистрации на выборах президента.

Согласно данным счетчика на предвыборном сайте Собчак, на данный момент собрано 101 тыс. 8 подписей.

Сдать подписи и документы для регистрации в ЦИК кандидаты могут до 18.00 мск 31 января. Проверке подлежит по 60 тыс. подписей у каждого кандидата.

Ранее сообщалось, что в предстоящих выборах главы российского государства выразили желание участвовать рекордное с 2000 года число претендентов.

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.