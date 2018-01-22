Число желающих претендовать на пост президента стало рекордным с 2000 года

В предстоящих выборах главы российского государства выразили желание участвовать рекордное с 2000 года число претендентов, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Со старта избирательной кампании 18 декабря 2017 и в период до 12 января 2018 года ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидата или выдвинуться в качестве кандидата. Так, о проведении предвыборных съездов сообщили 24 партии, а о собраниях групп избирателей в поддержку самовыдвижения – 46 граждан, передает РИА «Новости».

В итоге с необходимыми документами до ЦИКа дошли чуть больше половины претендентов – 36 человек.

После рассмотрения документов в ЦИК участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента – двое самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов.

По оценке экспертов КГИ, рекордное число желающих участвовать в выборах связано со снижением требования к числу подписей избирателей, которые собираются на втором этапе.

В докладе напоминается, что в 2000 году для регистрации кандидатом на должность президента России требовалось собрать 500 тыс. подписей в сжатые сроки, так как выборы были досрочными, в 2004–2012 годах – 2 млн подписей. Сейчас кандидатам от партий (кроме парламентских, которые освобождены от сбора подписей) нужно заручиться поддержкой 100 тыс., а самовыдвиженцам – 300 тыс. избирателей.

По оценке экспертов, этап выдвижения на нынешних выборах продемонстрировал «достаточно высокую активность потенциальных претендентов, заметно превышающую показатели многих предыдущих выборов». В КГИ считают, что по количеству подавших в ЦИК РФ документы на выдвижение и по количеству положительно прошедших проверку законности выдвижения кандидатов нынешние выборы «выглядят наиболее представительно с 2004 года».

При этом в КГИ заметили, что сейчас уровень отсева кандидатов при выдвижении составил 53%. Эксперты отметили, что этот показатель значительно выше, чем было в 2000, 2004 и 2012 годах.

В докладе отмечено, что сравнение первого этапа нынешней кампании с выборами 1996 года не может быть корректным, поскольку нет информации о том, сколько кандидатов реально выразили желание участвовать в той кампании.

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.