Сенатор предложил объявлять пару «фактически женатой» после пяти лет сожительства

Сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения», приравнивающее незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку после пяти лет совместного проживания.

«Фактические брачные отношения – не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», – следует из текста законопроекта, передает ТАСС.

При наличии одного из этих обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Беляков уверен, что институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты, как это имеет место в иностранных государствах, к примеру, в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии. В качестве первого шага на пути легитимации таких отношений сенатор предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов».

«Это означает, что, если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью», – сообщил сенатор.

В середине января сообщалось, что число женщин, планирующих заключить официальный брак, за пять лет снизилось, в то время как у мужчин отношение к штампу в паспорте почти не изменилось.