Абэ рассказал о пути решения территориального спора с Россией

Отношения Японии с Россией имеют наибольшее число возможностей, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии очередной сессии парламента.

Абэ сказал также, что будет стремиться к «углублению связей с Россией», уделяя отдельное внимание реализации плана экономического сотрудничества из восьми пунктов и развитию совместной хозяйственной деятельности «на четырех северных островах», передает ТАСС.

«Мы последовательно, одну за другой, станем выполнять достигнутые с Россией договоренности, на этой основе будет решен территориальный вопрос и подписан японо-российский мирный договор», – добавил премьер-министр.

Кроме того, японские власти планируют выстроить систему сотрудничества с Москвой «на основе отношений глубокого доверия с президентом Путиным» для решения «различных международных вопросов», в том числе ситуации с Корейским полуостровом.

Говоря о ситуации с Северной Кореей, Абэ заявил, что Япония будет внедрять наземные комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore и новые ракеты, которые можно запускать из районов вне зоны поражения потенциального противника.

Напомним, в 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил план развития сотрудничества с Россией из восьми пунктов.

Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы, укрепление взаимодействия в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов.

Также ранее сообщалось, что Япония намерена обсудить Курилы на переговорах с Владимиром Путиным на саммите G20 в Токио в 2019 году.