Нобелевский лауреат: Россия и Китай пользуются интеллектуальным обеднением США

Перуанский писатель лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса заявил о политическом и интеллектуальном обеднении США при администрации Трампа.

Как написал Варгас Льоса в статье, опубликованной в издании El Pais, посвященной книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», подобной ситуацией могут воспользоваться Россия и Китай, передает РИА «Новости».

По словам Варгаса Льосы, хаос в команде Трампа привел к катастрофическим последствиям в мире и внутренней политике.

Нобелевский лауреат назвал Трампа «худшим персонажем», который «видимо, не читал ни одной книги в жизни» и удивился тому, что одим из первых распоряжений нового президента касалось установки дополнительных телевизоров в Белом доме.

Кроме того, Варгас Льоса «прошелся» по диете Трампа, состоящей из газировки и гамбургеров.

«Последствия предсказуемы: Китай и Россия занимают позиции, с которых уходят США, приобретая политическое и экономическое влияние в странах третьего мира и в некоторых восточноевропейских странах. Вероятно, этот процесс не остановить», – заявил Варгас Льоса.

Напомним, перуанский писатель Марио Варгас Льоса в 2010 году стал четвертым лауреатом в области литературы из Латинской Америки. В мотивировке Шведской академии говорилось, что высокое звание присуждено одному из крупнейших в испаноязычной литературе авторов за «определение властных структур и пронзительную картину сопротивления личности, ее бунта и поражения».