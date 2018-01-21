Опубликовано видео уничтожения курдами турецкого танка

На YouTube-канале YPG Press Office появилось видео уничтожения курдскими ополченцами турецкого танка в ходе боев на северо-западе Сирии.

На опубликованном ролике видно, как противотанковая ракета, запущенная курдами по стоявшей на вершине соседнего холма турецкой бронетехнике, попадает в цель. На месте попадания по цели образуется облако дыма.

В ходе боев в воскресенье курды уничтожили пять турецких танков в разных точках кантона Африн, передает РИА «Новости».

Операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье.

В воскресенье сообщалось, что в результате обстрела города Рейханлы в провинции Хатай на юге Турции, совершенного из сирийского Африна, погиб один человек, еще 32 пострадали.