При обстреле турецкого города из района Африна пострадали более 30 человек

В результате обстрела города Рейханлы в провинции Хатай на юге Турции, совершенного из сирийского Африна, погиб один человек, еще 32 пострадали, заявил мэр города Хюсейн Шанверди.

По городу выпустили три ракеты. Погиб один человек, сириец, еще 32 получили ранения. «Состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. Все они доставлены в городскую больницу», – приводит РИА «Новости» слова Шанверди.

Операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Турция собирается создать в этом районе 30-километровую зону безопасности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал скорое завершение операции.