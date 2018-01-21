В ДТП под Тулой погибли пять человек

В результате ДТП в Тульской области погибли пять человек, в том числе один ребенок; еще два человека пострадали, сообщил источник в экстренных службах региона.

«В трех километрах восточнее населенного пункта Ивановка на автодороге Куркино-Грибоедово столкнулись две легковушки», - приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что двое пострадавших доставлены в больницу, среди них тоже есть ребенок.

Обстоятельства столкновения автомобилей пока выясняются.

В управлении МВД по региону заявили, что причиной аварии могли быть сложные погодные условия - перед этим прошел обильный снегопад.