Учения на базе подлодок в Приморье приняли за пожар

СМИ сообщили о пожаре на военном причале в бухте Улисс в Приморье, где расположено соединение подводных кораблей Тихоокеанского флота, однако в пресс-службе ТОФ пояснили, что на базе прошли учения по ликвидации пожара.

«На территории соединения подводных кораблей ТОФ среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе с использованием имитации», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ТОФ.

Отмечается, что условный пожар был потушен за шесть минут, действия личного состава оценили на «отлично».

Между тем, ранее в СМИ сообщалось, что на военном причале произошел пожар.