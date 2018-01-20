Умер «отец французской кухни» Поль Бокюз

На 92-м году жизни в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор близ Лиона ушел из жизни один из известнейших шеф-поваров Франции и всего мира Поль Бокюз.

Поль Бокюз, родившийся в 1926 году в семье потомственных кулинаров которая вела свое дело с XVII века, стал одним из основоположников так называемой «новой кухни», передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Однако дед Поля еще до его рождения продал семейный ресторан вместе с правом использования фамильного бренда.

С началом Второй мировой Поль отправился добровольцем на фронт, был ранен. После войны вернулся в Лион, где поступил на работу в один из ресторанов, а через несколько лет стал учеником известного шеф-повара Фернана Пуана.

В 1961 году Бокюз смог продолжить семейное дело, устроившись на работу в ресторан отца. В том же году заведение получило первую звезду Мишлен, а сам Бокюз был удостоен звания «Лучший повар Франции».

Год спустя ресторан получил вторую звезду Мишлен, а в 1965 стал обладателем трех звезд. Еще через год, в 1966 году, Поль смог выкупить фамильный бренд, и над крышей его заведения появилась фирменная вывеска «Бокюз».

В 1987 году он учредил международный конкурс кулинарии под названием «Золотой Бокюз», ставший одним из самых престижных конкурсов высокой кухни.