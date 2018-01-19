Выбран опорный банк для операций по гособоронзаказу

На базе санируемого Промсвязьбанка решено создать кредитную организацию для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, ее руководителем станет глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В соответствии с принятым решением о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, правительством РФ совместно с Банком России в качестве указанного банка определен Промсвязьбанк», – сказал Силуанов.

По его словам, именно этот банк по ряду характеристик будет оптимально подходить для роли спецбанка. «Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», – добавил Силуанов, передает РИА «Новости».

В четверг стало известно, что правительство России решило создать опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Напомним, 15 декабря Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. 15 января собственный капитал Промсвязьбанка был снижен до 1 рубля.