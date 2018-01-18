Для операций по гособоронзаказу создадут специальный банк

Правительство России решило создать опорный банк для операций по гособоронзаказу (ГОЗ) и крупным госконтрактам, сообщили в Минфине.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время будут завершены все необходимые процедуры для передачи банка в федеральную собственность, передает «Интерфакс».

Опорный банк должен стать основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных госконтрактов, включая банковское сопровождение, расчеты с подрядчиками и их кредитование.

Напомним, в начале января один из крупнейших российских банков – Альфа-банк – уведомил отечественные оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций.