Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций

Один из крупнейших российских банков Альфа-банк уведомил отечественные оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций, сообщил первый зампред совета директоров финансовой компании Олег Сысуев.

По словам Сысуева, российский оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля «Альфы», сообщил сайт радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы стараемся максимально сократить риски», – пояснил Сысуев.

Напомним, в конце октября прошлого года госдеп США опубликовал черный список российских компаний, деловое сотрудничество с которыми запрещено из-за санкций.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях новых американских санкций для российской «оборонки».

Комментируя новый антироссийских шаг Вашингтона, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае введения широкомасштабных санкций против России холодная война покажется Вашингтону «детской забавой».