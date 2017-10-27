Греф предостерег США от масштабных санкций против России

В случае введения широкомасштабных санкций против России холодная война покажется Вашингтону «детской забавой», заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могли бы «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой», – пишет газета The Financial Times, текст которой передает РИА «Новости».

В интервью FT Греф назвал «нерациональным» шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США.

Ранее Греф допускал возможность некоторого расширения антироссийских санкций, отмечая, что сомневается в том, что они будут носить критический характер.

В конце октября Госдеп опубликовал новый черный список российских компаний и ведомств, а 22 декабря министерство финансов США сообщило о внесении в черный список имен 10 граждан России и других стран бывшего СССР, объявив этих людей их авторитетами криминального мира.