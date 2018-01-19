Замгендиректора ЮНЕСКО отстранили от работы из-за домогательств

Замгендиректора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Франка Ла Рю отстранили от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, пишут британские СМИ.

Как передает Daily Mail, в ноябре 2017 года руководство ЮНЕСКО получило жалобу на 65-летнего Ла Рю от женщины, которая обвинила его в домогательствах в 2016 и 2017 годах.

ЮНЕСКО провело внутреннее расследование по поступившей жалобе.

Издание сообщает, что обвинившая Рю женщина пережила нервный срыв и прошла курс лечения, передает РИА «Новости».

«Франк Ла Рю был освобожден от своих обязанностей до дальнейшего распоряжения. В ЮНЕСКО существуют определенные процедуры, которые предусматривают, помимо прочего, внутреннее расследование для рассмотрения жалоб о домогательствах и сообщений о случаях домогательства», – сообщил представитель ЮНЕСКО.



Сам Ла Рю отказался комментировать обвинения.



Напомним, ранее после обвинений в сексуальных домогательствах художественный руководитель и главный дирижер британского Королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа досрочно покинул свои посты.

Сообщалось также, что сенатор США от Миннесоты, демократ Эл Франкен планирует подать в отставку после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.