Блогеры: Трагедии в школах приведут к идиотским решениям по соцсетям

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Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
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Трамп и Назарбаев нашли замену «Минску»

Идея перенести переговоры из Минска, предположительно, в Астану возникла после встречи Назарбаева и ТрампаФото: Olivier Douliery/CNP/Global Look Press
«Крылов об этом писал: как вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Так один из представителей ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник оценил озвученное лидером Казахстана Назарбаевым предложение президента США Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска. Эксперты оценили идею и последствия смены площадки для переговоров. Подробности...
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Концепция применения «Терминаторов» имеет свои слабости

Американские оборонщики назвали «Терминатор» особо опасным для сухопутных войск СШАФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Весной в ВС РФ поступят БМПТ «Терминатор». Российская военная мысль отводит этой машине важную роль на поле боя, заявляется даже о принципиально новой тактике их применения, которая должна сломить сопротивление сухопутных сил США. Но наземной войны с США пока не предвидится, так что появление «Терминатора» может быть продиктовано другой причиной, куда более прозаичной. Подробности...
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Трамп добился рекордной ненависти к США

Социологи зафиксировали в прошлом году особый прилив любви к политике США среди жителей ЛиберииФото: Luc Gnago/Reuters
США за 2017 год сумели уронить свою популярность в мире до исторического минимума, пишут американские социологи. К тем, кто и раньше не любил эту страну, добавились те, кто ненавидит Трампа. Но что самое удивительное – рейтинг России, напротив, даже вырос, несмотря на антироссийскую кампанию в мировых СМИ. Чем объясняется происходящее? Подробности...
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Новое нападение на школу породило призывы к кардинальным мерам

По данным СК, нападавшим был ученик 9-го класса Антон Бичивин. Очевидцы говорят о двоих нападавшихФото: с личной страницы на vk.com
Очередное нападение в школе, на сей раз в Улан-Удэ, продемонстрировало, что проблема оказалась шире, чем это виделось после атаки в Перми. Депутаты говорят о необходимости кардинальной смены системы образования, сенаторы – о контроле за соцсетями. Между тем непонятно, что нужно делать здесь и сейчас, чтобы нападения больше не повторялись. Подробности...
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Предложения ужесточить наказание подростков выглядят глупо

Антон Крылов, журналист
В случае с решившимися убить себя, а перед тем отомстить всему миру подростками никакое ужесточение наказаний и даже введение четвертования или сажания на кол не поможет. Нужно придумывать что-то другое. Подробности...
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Мне тоже не нравится, когда юноши поддёргивают трусики

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Предлагаю взглянуть на «проблему ульяновских курсантов». Суть проблемы: неуважение к форме, гендерная неопределенность… что ещё? Если бы так сделал мой сын, я бы расстроился. Но с этого момента – давайте включим воображение. Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

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        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

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        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

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          Блогеры: Трагедии в школах приведут к идиотским решениям по соцсетям

          19 января 2018, 11:59

          Текст: Анастасия Смирнова

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          В интернете нашли виновных в трагедии в школах Перми и Бурятии и предсказали будущую реакцию властей.

          В Сети заявили, что после трагедии в бурятской и пермской школах власти могут ужесточить законы, связанные с интернетом.

          «Печально все это, ибо неизбежно приведет к принятию идиотских решений, связанных с интернетом. Именно с интернетом, а не со школами», – считает журналист Максим Кононенко.

          «Полиция выдвинула версию о взаимосвязи нападений на школы «посредством социальных сетей». Это еще ладно. В конце концов, социальные сети и запретить можно. Но что делать с взаимосвязью нападений на школы посредством шести рукопожатий?» – пишут авторы Тelegram-канала «Русское будущее».

          Пользователи соцсетей отреагировали на второй трагический случай в российской школе за неделю и задались вопросом, кто виноват в жестокости подростков:

          Некоторые из них обвинили родителей в том, что они не следят за своими детьми, и вспомнили еще один случай, когда мать поступила жестоко со своей дочерью:

          «Вот уже второй случай. И кто виноват? А это так и будет продолжаться, пока родители не будут заниматься воспитанием своих детей! Откуда это подражание этим колумбайнерам, что смотрят дети, пока родители не видят? Еще вдобавок увидел новость, как мать из Челябинска приехала в Москву продавать девственность своей 13-летней дочери! Недаром существует такое понятие – совершеннолетие. По его достижении, господа родители, вы отвечаете за ребенка», – пишут авторы Тelegram-канала «Молодость уходит».

          Лидер партии ЛДПР назвал «эпидемией» очередное нападение на учеников школы. Об этом он написал в своем авторском Тelegram-канале:

          «Свобода прессы и информации нужна, но дети любят подражать. Они не всегда могут оценить, что такое хорошо, а что такое плохо. Они видят со всех экранов, на всех радиостанциях, на всех сайтах о том, как ученик напал на школу. Почему бы не повторить?».

          Однако многие из пользователей отмечают героическое поведение учителей:

          «Самое главное во всех этих историях последних школьных – без преувеличения героическое поведение учителей. И вот об этом писать надо сейчас, а не о том, как именно раскрученный медиапоступок одних упырят повлиял на другого упыренка. Понятное дело, что для значительной массы журналистов учитель, закрывающий своим телом ребёнка, – это просто описание жанровой сцены в московской 57-й школе, история для многих понятная и близкая. И представить себе психологию такого человека, не прошедшего никакой подготовки и бросающегося на нож, – это гораздо сложнее, чем креативить очередной заголовок про «наш местный колумбайний», – считают авторы Тelegram-канала «Мышь в овощном».

          Напомним, в пятницу в Улан-Удэ ребенок напал на учеников и устроил пожар в школе, заявил источник в правоохранительных органах Бурятии.

          В минувший понедельник в пермской школе подростки устроили поножовщину. Пострадали 15 человекученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.


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