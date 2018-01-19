Блогеры: Трагедии в школах приведут к идиотским решениям по соцсетям

В интернете нашли виновных в трагедии в школах Перми и Бурятии и предсказали будущую реакцию властей.

В Сети заявили, что после трагедии в бурятской и пермской школах власти могут ужесточить законы, связанные с интернетом.

«Печально все это, ибо неизбежно приведет к принятию идиотских решений, связанных с интернетом. Именно с интернетом, а не со школами», – считает журналист Максим Кононенко.

«Полиция выдвинула версию о взаимосвязи нападений на школы «посредством социальных сетей». Это еще ладно. В конце концов, социальные сети и запретить можно. Но что делать с взаимосвязью нападений на школы посредством шести рукопожатий?» – пишут авторы Тelegram-канала «Русское будущее».

Пользователи соцсетей отреагировали на второй трагический случай в российской школе за неделю и задались вопросом, кто виноват в жестокости подростков:

сначала пермская школа, теперь инцидент в бурятии — и везде топоры, бессмысленный танец смерти



что должно происходить с детским мозгом, чтобы просто взять и начать рубить... семиклассников?



где посажены зёрна этого страшного зла?#np loqiemean — рай полон детей — хотлайн карма (@jetvillains) 19 января 2018 г.

Некоторые из них обвинили родителей в том, что они не следят за своими детьми, и вспомнили еще один случай, когда мать поступила жестоко со своей дочерью:

«Вот уже второй случай. И кто виноват? А это так и будет продолжаться, пока родители не будут заниматься воспитанием своих детей! Откуда это подражание этим колумбайнерам, что смотрят дети, пока родители не видят? Еще вдобавок увидел новость, как мать из Челябинска приехала в Москву продавать девственность своей 13-летней дочери! Недаром существует такое понятие – совершеннолетие. По его достижении, господа родители, вы отвечаете за ребенка», – пишут авторы Тelegram-канала «Молодость уходит».

Лидер партии ЛДПР назвал «эпидемией» очередное нападение на учеников школы. Об этом он написал в своем авторском Тelegram-канале:

«Свобода прессы и информации нужна, но дети любят подражать. Они не всегда могут оценить, что такое хорошо, а что такое плохо. Они видят со всех экранов, на всех радиостанциях, на всех сайтах о том, как ученик напал на школу. Почему бы не повторить?».

Однако многие из пользователей отмечают героическое поведение учителей:

«Самое главное во всех этих историях последних школьных – без преувеличения героическое поведение учителей. И вот об этом писать надо сейчас, а не о том, как именно раскрученный медиапоступок одних упырят повлиял на другого упыренка. Понятное дело, что для значительной массы журналистов учитель, закрывающий своим телом ребёнка, – это просто описание жанровой сцены в московской 57-й школе, история для многих понятная и близкая. И представить себе психологию такого человека, не прошедшего никакой подготовки и бросающегося на нож, – это гораздо сложнее, чем креативить очередной заголовок про «наш местный колумбайний», – считают авторы Тelegram-канала «Мышь в овощном».

Напомним, в пятницу в Улан-Удэ ребенок напал на учеников и устроил пожар в школе, заявил источник в правоохранительных органах Бурятии.

В минувший понедельник в пермской школе подростки устроили поножовщину. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.